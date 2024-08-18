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Gündem
TRT Haber 18.08.2024 17:02

Orman yangınlarıyla ilgili provokatif paylaşım yapan 20 hesap yöneticisi hakkında işlem başlatıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, orman yangınlarıyla ilgili provokatif paylaşım yaptığı tespit edilen 20 hesap yöneticisi hakkında gerekli işlemlerin başlatıldığını açıkladı.

Orman yangınlarıyla ilgili provokatif paylaşım yapan 20 hesap yöneticisi hakkında işlem başlatıldı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalar kapsamında sosyal medya platformlarında bazı hesaplardan başta İzmir olmak üzere ülke genelinde çıkan orman yangınlarına ilişkin provokatif paylaşımların görüldüğünü belirtti.

Bu tür paylaşım yapan 20 hesap yöneticisinin tespit edildiği bilgisini veren Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Emniyet Genel Müdürlüğümüz koordinesinde; Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız ve Güvenlik Daire Başkanlığımız ile birlikte ilgili Emniyet Müdürlüklerimizin yaptığı çalışmalar sonucu provakatif paylaşım yapan 20 hesap yöneticisi hakkında gerekli işlemler başlatılmıştır.

Orman yangınları gibi milletçe büyük üzüntü duyduğumuz ve devletimizin tüm kurumlarıyla mücadelesini sürdürdüğü bir konuda, halkımız arasına nifak tohumu ekmeye çalışanlara müsaade etmeyeceğiz. Bu tür paylaşım yapanlar adalete teslim edilecektir."

 

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