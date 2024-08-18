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Gündem
AA 18.08.2024 13:20

AKINCI TİHA'nın tespit ettiği 4 terörist ATAK'la etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, paramotor kullanarak eylem hazırlığı içerisinde olan 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Teröristlerin AKINCI TİHA ile tespit edildiğini ve ATAK helikopterleri ile ateş altına alınarak etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca bölgede başlatılan J-İHA ve JİKU destekli operasyon kapsamında, ATAK taarruz helikopterleri himayesinde hava hücum harekatıyla bölgeye
5 tim ile 2 JÖH Timi, 2 jandarma komando timi ve 1 METİ (Mayın, El yapımı patlayıcı Tespit ve İmha) timi sevk edildi. 

Irak sınırından Türkiye tarafına doğru sınır ihlali yapan 2 hava aracı, Şırnak’ın Uludere ilçesi Düğün Dağı mevkiinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait “AKINCI TİHA” tarafından tespit edildi.

4 terörist etkisiz

Teröristler, SİHA, J-İHA ve Jandarma ATAK taarruz helikopterleri ile ateş altına alındı.

Paramotor kullanarak eylem hazırlığı içerisinde olan 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Eylem hazırlığı içinde oldukları değerlendirilen teröristlerin üzerinden 2 M-16 Piyade Tüfeği, 2 M-4 Piyade Tüfeği, 2 cep telefonu, 1 lazer metre, 2 Glock Tabanca, 3 şarjör, 6 pil bloğu, 1motosiklet aküsü ve tahkim malzemeleri ele geçirildi.

"Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız"

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz. Operasyonu gerçekleştiren Kara Kuvvetleri Komutanlığımızı ve kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

 

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AKINCI Ali Yerlikaya ATAK Son Dakika Terörle Mücadele
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