AKINCI TİHA'nın tespit ettiği 4 terörist ATAK'la etkisiz hale getirildi

Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca bölgede başlatılan J-İHA ve JİKU destekli operasyon kapsamında, ATAK taarruz helikopterleri himayesinde hava hücum harekatıyla bölgeye

5 tim ile 2 JÖH Timi, 2 jandarma komando timi ve 1 METİ (Mayın, El yapımı patlayıcı Tespit ve İmha) timi sevk edildi.

Irak sınırından Türkiye tarafına doğru sınır ihlali yapan 2 hava aracı, Şırnak’ın Uludere ilçesi Düğün Dağı mevkiinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait “AKINCI TİHA” tarafından tespit edildi.

4 terörist etkisiz

Teröristler, SİHA, J-İHA ve Jandarma ATAK taarruz helikopterleri ile ateş altına alındı.

Paramotor kullanarak eylem hazırlığı içerisinde olan 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Eylem hazırlığı içinde oldukları değerlendirilen teröristlerin üzerinden 2 M-16 Piyade Tüfeği, 2 M-4 Piyade Tüfeği, 2 cep telefonu, 1 lazer metre, 2 Glock Tabanca, 3 şarjör, 6 pil bloğu, 1motosiklet aküsü ve tahkim malzemeleri ele geçirildi.

"Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız"

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz. Operasyonu gerçekleştiren Kara Kuvvetleri Komutanlığımızı ve kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."