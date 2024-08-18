Açık 27.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 18.08.2024 12:34

İzmir'de 43 bina, 45 bağımsız bölüm yangından etkilendi

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orman yangınlarından etkilenen İzmir'de incelenen 52 bina ve 97 bağımsız bölümden 43 bina ve 45 bağımsız bölümün yıkık, ağır veya orta hasarlı olduğunu açıkladı.

İzmir'de 43 bina, 45 bağımsız bölüm yangından etkilendi

Bakan Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca İskenderun ilçesi Cebike Mahallesi'nde yaptırılan deprem konutlarını inceledi.

İncelemesinin ardından gazetecilere konuşan Kurum, orman yangınları nedeniyle "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Kurum, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan orman yangınının rüzgarın da etkisiyle yerleşim yerlerine ve sanayi bölgelerine sıçradığını anımsatarak, şöyle konuştu:

"Ekiplerimiz, yangından etkilenen tüm bölgelerde soğutma işlemlerinin başlamasına müteakip hasar tespit çalışmalarını yürütmektedir. Yaptığımız ilk çalışmalar neticesinde İzmir'de 52 bina 97 bağımsız bölümün incelemelerini yaptık ve bunlardan 43 bina ve 45 bağımsız bölümün yangından etkilendiğini, ağır, yıkık veya orta hasarlı olduğunun tespitini yapmış olduk. An itibarıyla yangın, Tarım ve Orman Bakanımızın da açıkladığı gibi kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları devam ediyor. Tire ve dün gece başlayan Urla yangınında da soğutma çalışmalarının bitmesiyle ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarımızı yürütecektir."

Manisa'da 36 bina 52 bağımsız bölüm yangından etkilendi

Manisa'daki incelemelere değinen Kurum, şu bilgileri verdi:

"Manisa'mızın Gördes ilçesine bağlı Boyalı Mahallesi'nde çıkan orman yangını sebebiyle Karayakup köyümüz de maalesef yangından etkilendi. Boyalı ve Karayakup köylerimizde soğutma çalışmalarının bittiği alanlarda ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarını yürütüyorlar. 3 ekibimizi bölgeye sevk ettik ve şu anda 46 binamızda, 66 bağımsız bölümde incelemelerimizi yaptık ve 36 bina 52 bağımsız bölümün de yangından etkilendiğini, ağır, yıkık, acil yıkılacak bina olarak tespitlerini yapmış olduk."

Vatandaşların müsterih olmasını isteyen Kurum, hiçbir afette milleti bir an bile yalnız bırakmadıklarını, son yangınların da yaralarının hızlıca sarılacağını kaydetti.

ETİKETLER
İzmir Murat Kurum Orman Yangını
Sıradaki Haber
Bakan Yumaklı: 3 bölgedeki yangınlar kontrol altında
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:20
Eylem hazırlığı içinde olan 4 terörist etkisiz hale getirildi
13:24
İzmir’de yanan alanlar dronla görüntülendi
12:50
İsrail saldırılarında 16 yakınını kaybetti, 5 yaşındaki kızıyla Türkiye'ye sığındı
12:58
İşe giderken başıboş köpeklerin saldırısına uğradı
13:22
Bakan Yumaklı: 3 bölgedeki yangınlar kontrol altında
12:22
Almanya'da festivalde yangın paniği
Sırçalıtepe'de 9 bin 600 yıl önce kullanılan obsidiyen aletler günlük yaşamı anlatıyor
Sırçalıtepe'de 9 bin 600 yıl önce kullanılan obsidiyen aletler günlük yaşamı anlatıyor
FOTO FOKUS
İzmir’de yanan alanlar dronla görüntülendi
İzmir’de yanan alanlar dronla görüntülendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ