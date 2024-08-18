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Gündem
AA 18.08.2024 11:26

Bolu Dağı geçişine ağır taşıt sınırlandırması yapılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Bolu Dağı geçişinde oluşan yoğunluğun azaltılması, alternatif güzergahlarda meydana gelen orman yangınının trafiğe etkisinin en aza indirilmesi amacıyla bugün 14.00-23.00 saatlerinde ağır taşıt trafiğinin, Ankara-İstanbul istikametindeki devlet yolu ve otoyolu kullanımlarını sınırlandırılacak.

Bolu Dağı geçişine ağır taşıt sınırlandırması yapılacak
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda, Bolu Tüneli'nin İstanbul yönünde hizmet veren tüpünde yürütülen çalışmalar nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Abant-Kaynaşlı kavşaklarındaki 23 kilometrelik kesimde İstanbul yönündeki trafiğin 31 Temmuz'dan itibaren geçici olarak D-100 devlet yolu üzerinden sağlandığı anımsatıldı.

Duyuruda, güzergahta bugün için alınan önleme işaret edildi:

"Bolu Dağı geçişinde oluşan yoğunluğun azaltılması, ayrıca alternatif güzergahlarda meydana gelen orman yangınının trafiğe etkisinin en aza indirilmesi amacıyla 14.00-23.00 saatlerinde yapılacak denetimlerle ağır taşıt trafiğinin, Ankara-İstanbul istikametindeki devlet yolu ve otoyolu kullanımları sınırlandırılacaktır." 

Sınırlandırma işlemi Ankara tarafında şehrin çıkış noktalarından, Karadeniz tarafında ise Karabük Kavşağı'ndan itibaren yapılacak.

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