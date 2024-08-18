Bolu Dağı geçişine ağır taşıt sınırlandırması yapılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda, Bolu Tüneli'nin İstanbul yönünde hizmet veren tüpünde yürütülen çalışmalar nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Abant-Kaynaşlı kavşaklarındaki 23 kilometrelik kesimde İstanbul yönündeki trafiğin 31 Temmuz'dan itibaren geçici olarak D-100 devlet yolu üzerinden sağlandığı anımsatıldı.

Duyuruda, güzergahta bugün için alınan önleme işaret edildi:

"Bolu Dağı geçişinde oluşan yoğunluğun azaltılması, ayrıca alternatif güzergahlarda meydana gelen orman yangınının trafiğe etkisinin en aza indirilmesi amacıyla 14.00-23.00 saatlerinde yapılacak denetimlerle ağır taşıt trafiğinin, Ankara-İstanbul istikametindeki devlet yolu ve otoyolu kullanımları sınırlandırılacaktır."

Sınırlandırma işlemi Ankara tarafında şehrin çıkış noktalarından, Karadeniz tarafında ise Karabük Kavşağı'ndan itibaren yapılacak.