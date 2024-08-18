TSK orman yangınlarında seferber oldu

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, TSK'nın orman yangınlarının yaşandığı bölgelerdeki çalışmalarına ilişkin bilgi verildi.

Mehmetçik, İzmir’in Menderes ilçesindeki orman yangınına 6 helikopter ile havadan destek veriyor.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde de 3 helikopter alevlerle mücadele için havalanıyor.

3 bölgedeki yangınlar kontrol altında

İzmir'in Karşıyaka ve Urla ilçesi ile Bolu Göynük'teki orman yangınlarının kontrol altına alındı. Şu an aktif olarak İzmir Menderes, Aydın, Manisa, Karabük ve Uşak'taki orman yangınlarına müdahale sürüyor.

Devam eden 5 yangının da gün içerisinde kontrol altına alınması bekleniyor.