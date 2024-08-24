Parçalı Bulutlu 28ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 24.08.2024 12:32

Orman emvali veya odun dışı ürünleri taşıma belgesine dair esaslar belirlendi

Orman Genel Müdürlüğü, orman emvali veya odun dışı ürünlerin taşınmasında kullanılan taşıma belgesinin düzenlenmesi ve kullanılmasına dair usul ve esasları belirledi.

Orman emvali veya odun dışı ürünleri taşıma belgesine dair esaslar belirlendi
[Fotoğraf: Arşiv]

Orman Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Orman Emvali veya Odun Dışı Ürünlere Verilecek Taşıma Belgeleri Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, orman emvali veya odun dışı ürünlerin taşınmasında kullanılan taşıma belgesinin düzenlenmesi ve kullanılmasına dair usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, devlet ormanlarından elde edilerek satılan endüstriyel odunların, yakacak odun ve odun dışı ürün çeşitlerinin, devletten başkasına ait ormanlarla orman sayılmayan yerlerden üretilen orman emvalinin taşınmasında nakliye tezkeresi kullanılacak.

Orman emvalinin şehir içinde, bulunduğu iş yerinden başka kişi veya işletmeye taşınmasında irsaliyeli fatura/sevk irsaliyesi kullanılabilecek.

Orman emvali ve odun dışı ürünlerin orman içinden satış yerlerine kadar taşınmasında sevk pusulası, bunların bulunduğu yerden istenilen yere kadar taşınmasında ise elektronik taşıma belgesi (ETB) kullanılacak.

ETB ile taşınacak orman emvali veya odun dışı ürünlerin Orman Bilgi Sistemi'ne (ORBİS) kayıtlı olması zorunlu olacak.

Niteliği anlaşılır şekilde tanımlanmayan ürünler için taşıma belgesi verilmeyecek

Taşınacak orman emvali veya odun dışı ürünler Adres Kayıt Sistemi'nde kayıtlı adrese göre, aracın izleyeceği güzergah, hareket saati, geçerlilik süresi ile ölçü birimi ster olan emval için araç üzerindeki yükün en, boy ve yükseklik bilgileri araç yüklendikten sonra araç hareket etmeden önce görevli memur tarafından ORBİS'e girilecek.

Taşıma belgeleri, kaynağına gidilebilecek şekilde cins, tür ve niteliği açık ve anlaşılır olarak tanımlanmamış ürünler adına düzenlenemeyecek.

Sahipli arazilerden elde edilen odun dışı ürünler ise muhtarlıktan alınacak belge ile taşınabilecek.

Orman sayılmayan sahipli araziden yapılan tapulu kesime konu ağaç ve ağaççıkların kütüğü dibinde boylarına göre ayrılması sonucu elde edilen emvale dair düzenlenen yuvarlak ağaç ölçü tutanağının fiili duruma uygunluğu orman işletme şefi tarafından kontrol edilecek, elde edilen emval, mamul damga ile damgalanarak veya damga yerine geçen işaret ile işaretlenerek tutanak altına alınacak.

ETİKETLER
Orman Orman Genel Müdürlüğü
Sıradaki Haber
Dışişleri'nden Almanya'daki saldırıyla ilgili açıklama: Hiçbir Türk vatandaşı zarar görmedi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:32
Erzincan'da feci kaza: 4 ölü, 2 yaralı
17:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ordumuzun caydırıcılığını artırıyoruz
15:35
İsrail, Gazze'de sosyal alanları 35 kilometrekareye düşürdü
15:58
Diyarbakır annelerine destek ziyareti
15:20
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
15:14
Bakan Tunç: İstifa söylemleri kasıtlı bir yaklaşım
TSK'nın muharebe sahasındaki en etkin kara silahlarından olan tank birlikleri 7/24 göreve hazır
TSK'nın muharebe sahasındaki en etkin kara silahlarından olan tank birlikleri 7/24 göreve hazır
FOTO FOKUS
Hafriyat kamyonu köprüden alt geçide düştü
Hafriyat kamyonu köprüden alt geçide düştü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ