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TRT Haber 24.08.2024 12:37

Dışişleri'nden Almanya'daki saldırıyla ilgili açıklama: Hiçbir Türk vatandaşı zarar görmedi

Dışişleri Bakanlığı Destek Merkezi, Almanya’nın Solingen şehrinde düzenlenen bıçaklı saldırıda hiçbir Türk vatandaşının zarar görmediğini duyurdu. Açıklamada, "Gelişmeler, Düsseldorf Başkonsolosluğumuz tarafından yakından takip edilmektedir" denildi.

Dışişleri'nden Almanya'daki saldırıyla ilgili açıklama: Hiçbir Türk vatandaşı zarar görmedi

Dışişleri Bakanlığı Destek Merkezi'nin sosyal medya hesabından Almanya'daki bıçaklı saldırıya ilişkin paylaşım yapıldı.

Açıklamada, "Mevcut bilgilere göre, Solingen şehrinde dün yaşanan saldırıda hiçbir vatandaşımız zarar görmemiştir. Gelişmeler, Düsseldorf Başkonsolosluğumuz tarafından yakından takip edilmektedir" denildi.

Almanya'da festivalde bıçaklı saldırı: 3 ölü
Almanya'da festivalde bıçaklı saldırı: 3 ölü

Paylaşımda, Düsseldorf Başkonsolosluğu'nun iletişim bilgilerine yer verildi.

Solingen'deki şehir festivalinde dün bir saldırganın rastgele bıçakladığı kişilerden 3'ünün yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

 

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