Adnan Oktar Suç Örgütüne üye kazandırmaya çalışan bir Aydın Kasap'ın dijital materyallerinde çıkan deliller, dava dosyasına eklendi.

Kasap'ın yazışmaları, örgütün kadınlara yönelik tuzağını gözler önüne serdi.

Siber Suçlarla Mücadele ekipleri Kasap'a ait dijital materyalleri inceledi. İmaj raporu içeriğinde örgüte kazandırılmak istenen kadınlarla ilgili notlara ulaşıldı. Şahısların eğitim durumundan burçlarına, sosyal medya kullanımlarından yemek alışkanlıklarına kadar tüm bilgilerin büyük bir titizlikle not alındığı görüldü.

Kadınları kandırmaya çalışan örgüt üyelerinin lüks ve gösteriş ile amaçlarına ulaşmaya çalıştığı bilgisi de ele geçirilen yazışmalarda yer aldı.

Örgüt üyelerinin lüks araçlar kullandığı ve özellikle pahalı yerleri tercih ettiği belirlendi.