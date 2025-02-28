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Gündem
TRT Haber 28.02.2025 00:14

"On bir ayın sultanı" ramazan başlıyor

Huzurun, rahmetin ve bereketin ayı ramazan cumartesi günü başlıyor. İlk teravih namazı bu akşam ülke genelindeki camilerde kılınacak, ardından ilk oruç için sahura kalkılacak. İlk imsak ve iftar Iğdır'da, son imsak ve iftar da Çanakkale'de olacak.

"On bir ayın sultanı" ramazan başlıyor

Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan ramazan 1 Mart Cumartesi günü başlayacak.

On bir ayın sultanı ramazanın ilk teravih namazı 28 Şubat Cuma günü kılınacak, ardından 1 Mart günü sabaha karşı sahura kalkılacak ve aynı gün ilk iftar yapılacak.

En uzun ve en kısa oruç tutacak iller

İlk gün Osmaniye, Kastamonu, Antalya, Bilecik, Denizli ve Balıkesir'de 12 saat 56 dakika ile en uzun, 30 ilde ise 12 saat 54 dakika ile en kısa oruç tutulacak. Geriye kalan 45 ilde ise 12 saat 55 dakika oruçlu kalınacak

Ramazanın ilk günü Türkiye'deki en uzun ve en kısa oruç arasındaki fark 2 dakika olacak. 

Dünyada en uzun oruç ise 14 saat 47 dakikayla Yeni Zelanda'nın Wellington şehrinde tutulacak.

Oruç, teravih namazı, fitre, mukabele okunması ve Kur'an-ı Kerim'in hatmedilmesi gibi ibadetlerin ifa edildiği ve ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla gözetildiği bu ayda, Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, 26 Mart'ta idrak edilecek.

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Ramazan Bayramı'na ise 30 Mart'ta girilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, bu yıl fitre miktarını 180 lira olarak belirledi.

İl il imsakiye vakitleri için tıklayın...

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