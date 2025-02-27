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TRT Haber 27.02.2025 22:02

MHP: Erbakan taziye aramasına dönüş yapmadı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Necmettin Erbakan’ın vefatının 14'üncü yıl dönümü dolayısıyla Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ı telefonla aradı. Ancak, Bahçeli'nin telefonuna geri dönüş yapılmayınca görüşme talebi geri çekildi.

MHP: Erbakan taziye aramasına dönüş yapmadı

MHP, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin, Necmettin Erbakan'ın 14'üncü ölüm yıl dönümü nedeniyle oğlu Fatih Erbakan'ı aradığını; ancak geri dönüş olmadığını ve bu nedenle görüşme talebinin geri çekildiğini duyurdu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Türk siyasi hayatında genel başkanlık, başbakan yardımcılığı ve başbakanlık yapmış olan muhterem Necmettin Erbakan beyefendinin vefatının 14. yıl dönümü münasebetiyle Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, merhumun oğlu ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı aramış ancak buna mukabil geri dönüş olmamıştır.

Gelinen aşamada görüşme talebimizi geri çektiğimizi saygıdeğer kamuoyu ile paylaşıyor, merhum Necmettin Erbakan beyefendiye bir kez daha Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz."

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