Haber Giriş: 21 Şubat 2021 Pazar 18:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ömer Çelik'ten şehit kabirlerini tahrip edenlere tepki
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da, aralarında şehit kabirlerinin de yer aldığı 79 mezarı tahrip edenlerin hukuk önünde hesap vereceğini söyledi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından, Adana'da, aralarında şehit kabirlerinin de yer aldığı 79 mezarı tahrip edenlere tepki gösterdi.
Çelik, "Adana'mızın Yüreğir ilçesinde şehitlerimizin naaşlarının da bulunduğu mezarlığa yapılan barbarca saldırıyı lanetliyoruz. İlgili tüm birimler olayı tüm boyutuyla soruşturuyor. Şehitlerimizin ve vatandaşlarımızın mezarlarına bu saygısızlığı yapanlar, hukuk önünde hesap verecekler." dedi.
#Adana’mızın #Yüreğir ilçesinde şehitlerimizin naaşlarının da bulunduğu mezarlığa yapılan barbarca saldırıyı lanetliyoruz.— Ömer Çelik (@omerrcelik) February 21, 2021
İlgili tüm birimler olayı tüm boyutuyla soruşturuyor. Şehitlerimizin ve vatandaşlarımızın mezarlarına bu saygısızlığı yapanlar hukuk önünde hesap verecekler
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