AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından, Adana'da, aralarında şehit kabirlerinin de yer aldığı 79 mezarı tahrip edenlere tepki gösterdi.

Çelik, "Adana'mızın Yüreğir ilçesinde şehitlerimizin naaşlarının da bulunduğu mezarlığa yapılan barbarca saldırıyı lanetliyoruz. İlgili tüm birimler olayı tüm boyutuyla soruşturuyor. Şehitlerimizin ve vatandaşlarımızın mezarlarına bu saygısızlığı yapanlar, hukuk önünde hesap verecekler." dedi.