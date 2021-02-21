Haber Giriş: 21 Şubat 2021 Pazar 16:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Esenler Belediyesi'ne ziyaret
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenler Belediyesi'ne ziyarette bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhammed Emin Saraç için Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Esenler Belediyesi'ne geçti.
Erdoğan'ı, Esenler Belediye Başkanı ve AK Parti İBB Grup Başkanvekili Tevfik Göksu ve diğer ilgililer karşıladı.
Ziyaret basına kapalı olarak gerçekleşti.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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