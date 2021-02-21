Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhammed Emin Saraç için Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Esenler Belediyesi'ne geçti.

Erdoğan'ı, Esenler Belediye Başkanı ve AK Parti İBB Grup Başkanvekili Tevfik Göksu ve diğer ilgililer karşıladı.

Ziyaret basına kapalı olarak gerçekleşti.

