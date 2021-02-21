Cumhuriyet Halk Partisi'nde, Muharrem İnce önlemleri devrede....

Hem Meclis grubundan hem de örgütlerden gelen istifaların önlenmesi için istişareler sürüyor.

Genel başkan yardımcıları ve belediye başkanları örgütlerin yaşadığı sıkıntıları genel merkeze iletti. Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında bu istişarelerin sonuçları ele alınacak.

Kılıçdaroğlu, parti teşkilatından gelen şikayetlerin çözülmesini istedi

Genel Başkan yardımcıları Kocaeli, Bolu, İzmir ve Antalya gibi illerde temaslarda bulundu. Hem belediye başkanları ile görüşmeler yapıldı hem de örgüt temsilcileri ile bir araya gelindi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarına "örgütlerin ihtiyaçları gözardı edilmesin" talimatı verdi. Bu talimatın en önemli maddesi; istihdam sağlanmasına yönelik.

Kılıçdaroğlu özellikle üniversite mezunu gençlerin belediyelerde istihdam edilmesini istedi.

Muharrem İnce çalışmalarına hız verecek

Muharrem İnce ise önümüzdeki ay itibariyle çalışmalarını hızlandıracak. Kısa süre içinde parti programının açıklanması bekleniyor. İnce bu süre içerisinde 81 il gezisini tamamlayacak. Muharrem İnce milletvekilleri gibi belediye başkanları ile de temaslarını sürdürüyor.

CHP'den yeni slogan

Cumhuriyet Halk Partisi sloganını da değiştirdi. "Herkes için CHP" sloganının yerini "Kendine güven" sloganı aldı. Değişim, partinin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. 2014 seçimlerinden bu yana kullanılan görseller bu şekilde değiştirildi.