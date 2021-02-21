İletişim Başkanı Altun, PKK'nın sivil katliamlarını anlatan video paylaştı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, PKK'nın sivil katliamlarını gözler önüne seren bir video paylaştı. Altun, "Birileri görmezlikten gelse de bebek katili PKK’nın katliamlarını unutmadık, unutmayacağız" açıklamasında bulundu.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un yayınladığı videoda eli kanlı terör örgütü PKK'nın 1984 yılından beri Türkiye’de bebek, çocuk, kadın, genç, yaşlı demeden sivilleri katletmeye devam ettiği vurgulandı. Videoda, katledilen sivillerin fotoğrafları yer aldı.
Paylaşımda, "Bu video terör örgütü elebaşına özgürlük sloganları atan, PKK'nın siyasi uzantılarını görmezden gelen, hain terör örgütünün adını anmayan, vicdanı kurumuş terör destekçilerini rahatsız edebilir" dendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize'de yaptığı konuşmanın da aktarıldığı paylaşımda, "Birileri görmezlikten gelse de bebek katili PKK'nın katliamlarını unutmadık, unutmayacağız" ifadelerine yer verdi.
Eli kanlı terör örgütü PKK, 1984 yılından beri Türkiye’de bebek, çocuk, kadın, genç, yaşlı demeden sivilleri katletmeye devam ediyor.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 21, 2021
Birileri görmezlikten gelse de bebek katili “PKK’nın Katliamlarını” UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ! pic.twitter.com/eRu9MtAGJP