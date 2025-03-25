Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e 'boykot' tepkisi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, "bir saldırgan gibi konuşmaya devam ederek, siyasetçi gibi konuşmaktan tamamen uzaklaştığı" değerlendirmesinde bulunan Çelik, Özel'in her konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, AK Parti'yi, Cumhur İttifakı'nı ve medya kuruluşları ile şirketleri hedef alan "saldırgan" dilin sadece kendisine zarar vereceği yönünde görüş bildirdi.

"Özel'in medya kuruluşlarını ve şirketleri açıkça bu şekilde tehdit etmesi, siyasal zorbalık"

"Özgür Özel, milli şirketleri boykot etme çağrısı yaparak, sadece kendisinin CHP Genel Başkanlığına liyakatini boykot etmiştir. Özgür Özel'in medya kuruluşlarını ve şirketleri açıkça bu şekilde tehdit etmesi, siyasal zorbalıktan başka bir şey değildir. Siyasi cümle kurma kabiliyeti olmayanların tehdit dilinden başka bir yeteneği olmadığı görülmüştür." ifadelerini kullanan Çelik, şunları kaydetti:

"Özgür Özel'in kendini ispat çabası içinde kullandığı bu dil, siyaset rotasından tamamen çıkmıştır. CHP'nin kendi iç gündemi olan konularla ilgili Cumhurbaşkanımıza, AK Parti'mize ve Cumhur İttifakımıza saldırması hedef saptırmaktan başka bir şey değildir.

İşin siyasi açıdan esası şudur. Bazı CHP'liler, bazı CHP'li belediyelerin yolsuzluk yaptığını söyleyerek, aylardır gündemdeki iddiaları dile getirdi. Bazı CHP'liler, geçmiş kurultayda hile yapıldığını öne sürerek CHP Olağanüstü Kurultayı'nın iptali için mahkemeye başvurdu. CHP yönetimi konuyu saptırmamalı, iddia sahibi CHP'lilere cevap yetiştirmelidir. CHP yöneticilerinin, CHP gibi köklü bir partiyi saldırgan ve zorba bir zihniyetin merkezi haline getirmesi vahimdir. Rakiplerimizin sağduyulu olmasını ve gerçek siyasetle karşımıza çıkmasını isteriz. Karşımıza zorbalık ve saldırganlık dolu sahte siyasetle çıkanlara ise gerekli cevabı ve hak ettiklerini layıkıyla veririz."