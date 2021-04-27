AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar:

Biden'a 'soykırım' tepkisi

Soykırım ifadesini kullananları şiddetle kınıyoruz. (Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesi) Sorumsuz, hukuki temeli, tarihsel dayanağı olmayan bir yaklaşımdır. Açıklamanın içeriği ve zamanlaması yanlış. Bu iftirayı reddediyoruz. Bu yaklaşımla mücadelemiz sürecek. Biden kötü bir gelenek başlattı, suçlama dönemi açılmış oldu.

[ABD Başkanı Biden'a 'soykırım' tepkisi] AK Parti Sözcüsü Çelik: Bu ifadeyi kullananları şiddetle kınıyoruz. Tarihi, siyasi ve hukuki açıdan yanlış bir söylemdir.https://t.co/oFEFZz3aGH pic.twitter.com/wsVERHcVBN — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 27, 2021

HDP'ye tepki

(HDP'nin 1915 olayları paylaşımı) HDP çok vahşi bir tutum almıştır. Milletimizi ve tarihimizi suçlayan bir açıklama yapmıştır. Bunu söyleyenlerin PKK katliamı ile yüzleşmesi gerekir. Milletimize iftira edenlere karşı esas duruşa geçeceksiniz. Buna karşı susanların bu suskunlukları ile yüzleşmesi gerekir.

[HDP'ye 'soykırım' tepkisi] AK Parti Sözcüsü Çelik: Milletimizi ve tarihimizi suçlayan bir açıklama yapmışlardır.https://t.co/oFEFZz3aGH pic.twitter.com/bJmP9qlf0Q — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 27, 2021

Kardeş Azerbaycan Başkanı Aliyev ve 48 partiye en derin şükranlarımızı sunuyoruz. Bu meselede de bizim yanımızda oldular.

Cenevre'de Kıbrıs görüşmeleri

Rum, Yunan tarafı çözüme katkı sağlamadı. Akıncı, görev süresinde yaptığı çirkin açıklamalara bir yenisini ekledi. Emekli olduktan sonra daha aklı başında bir yaklaşım göstermesi gerekirdi. Türkiye, KKTC'nin her zaman yanındadır. Haklarının gasp edilmesine asla müsaade etmeyecektir.

"Muhtıra geleneğinin son halkasıydı"

Bu geleneğin TSK'yı nasıl yıprattığı hepimizin gözü önünde gerçekleşti. Muhtıra geleneğinin son halkasıydı. Zaten bütün bunlar bilinmesine rağmen, hala tutup emekli amirallerin böyle bir bildiri yayınlaması ne kadar hassasiyetsiz bir yaklaşım içinde olduklarının göstergesidir. Çeşitli zamanlarda askeri bürokraside görev almışların anılarını dinlediğinizde şunu derler, "siyasetçi gelirdi müdahale edin ülke kötüye gidiyor derlerdi."

Kılıçdaroğlu'nun Biden açıklaması

Bu olay olduğu andan itibaren, yakın zamanda yaşadığımız olaylardan ders çıkarılmıştır diye bir temennim vardı. Böyle bir durum karşısında Biden'a hiçbir şey söylememek siyasi akıl ile izah edilebilecek bir şey değildir. Bu açıklamaya bir 'ama' yerleştiren zihniyet yapısı, kendi ülkesini suçlama şeklinde devam ediyor. Yapması gereken en güçlü şekilde cevap vermek. Türkiye Cumhuriyeti'ni savunmayı sadece bize bırakıyorsanız biz bunu yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz.

"Türkiye'nin hiçbir ortak politikası içinde var olmak istemiyorlar"

(Meclis'teki ortak bildiride HDP'nin olmaması) Düşünebiliyor musunuz Türkiye'nin hiçbir ortak politikası içinde var olmak istemiyorlar. PKK ile ASALA arasında çok yakın ilişkiler ve bağlar vardır. Kendi kendilerini muhattaplıktan çıkaran kendileridir. Her şey herkesin gözü önünde oluyor.