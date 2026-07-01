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TRT Haber, AA 01.07.2026 15:35

Ömer Çelik'ten AK Parti ailesine tebrik

AK Parti'nin üye sayısı 11 milyon 709 bin 913'e ulaştı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından AK Parti ailesini tebrik etti.

Ömer Çelik'ten AK Parti ailesine tebrik

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının güncellediği kayıtlara göre, 189 siyasi partinin faaliyette olduğu Türkiye'de, AK Parti 11 milyon 709 bin 913 ile en fazla üyeye sahip siyasi parti konumunda bulunuyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından AK Parti ailesini tebrik etti:

"Milletimize şükranlarımızı sunarız. Aziz milletimizin Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde AK Parti’mize duyduğu güven her gün daha çok pekişiyor.

Yargıtay’ın açıkladığı resmî verilere göre AK Parti’mizin üye sayısı 11.709.913’e ulaştı. Büyük AK Parti ailemize tebrikler."

 

 

"AK Parti'mize ve Türkiye Yüzyılı vizyonumuza duyduğu güvenin en açık göstergesi"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının siyasi partilerin üye sayısıyla ilgili açıklamasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında Büyükgümüş, şunları kaydetti:

"Yargıtayın açıkladığı resmi verilere göre AK Parti'mizin üye sayısı 11 milyon 709 bin 913'e ulaştı. Ocak ayından bu yana ailemize katılan 166 bin 612 yeni yol arkadaşımız, milletimizin Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğine, AK Parti'mize ve Türkiye Yüzyılı vizyonumuza duyduğu güvenin en açık göstergesidir.

AK Parti, milletinden güç alan, milletle büyüyen ve Türkiye Yüzyılı'na yürüyen büyük bir ailedir. Bu büyük aileye emek veren tüm teşkilat mensuplarımıza ve gönlünü AK Parti'ye açan her bir vatandaşımıza teşekkür ediyorum."

 

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