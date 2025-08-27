Açık 28.4ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 27.08.2025 15:50

Ömer Çelik: Netanyahu 'tarihin vicdanı' tarafından mahkum edilmiş biridir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, soykırımcı Netanyahu'nun 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına tepki göstererek, "Netanyahu 'tarihin vicdanı' tarafından mahkum edilmiş biridir. Tarihin ve geleceğin mahkum ettiği bir caninin, tarih hakkındaki sözlerinin hükmü yoktur. " dedi.

Ömer Çelik: Netanyahu 'tarihin vicdanı' tarafından mahkum edilmiş biridir

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına sert tepki gösterdi. 

Çelik, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

 

"Soykırımcı Netanyahu, siyasi yalanlarına yenisini ekledi"

"Soykırım şebekesinin başındaki Netanyahu, 1915 olayları hakkındaki açıklaması ile siyasi yalanlarına yenisini eklemiş oldu.

Tarih, hukuk ve insanlık vicdanı önünde soykırım suçundan yargılanması gereken birinin söylediği her sözün yalan olduğu açıktır.

Türkiye, tarihe dair bütün gündemlerini açık şekilde, hukuk ve diplomasi ile yönetmektedir.

1915 olaylarıyla ilgili Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamalar ve aldığı kararlar, Türkiye’nin özgüvenli siyasetini güçlendirmiştir.

Netanyahu “tarihin vicdanı” tarafından mahkum edilmiş biridir. Tarihin ve geleceğin mahkum ettiği bir caninin, tarih hakkındaki sözlerinin hükmü yoktur."

1915 Olayları Netanyahu Ömer Çelik
OKUMA LİSTESİ