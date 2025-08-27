Dışişleri Bakanlığı: Netanyahu suçlarını örtbas etmeye çalışıyor

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "Netanyahu’nun 1915 olaylarına ilişkin açıklaması, geçmişteki acı olayları siyasi saiklerle istismar etmeye yönelik bir girişimdir" ifadesine yer verildi.

Netanyahu'nun Filistin halkına karşı işlenen soykırımdaki rolünden ötürü yargılanmakta olduğu hatırlatılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Netanyahu’nun 1915 olaylarına ilişkin açıklaması, geçmişteki acı olayları siyasi saiklerle istismar etmeye yönelik bir girişimdir. Filistin halkına karşı işlenen soykırımdaki rolünden ötürü yargılanmakta olan Netanyahu, kendisinin ve hükümetinin işlediği suçları örtbas etmeye çalışmaktadır. Tarihi ve hukuki gerçeklerle bağdaşmayan bu beyanı kınıyor ve reddediyoruz."