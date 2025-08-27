Açık 28.4ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 27.08.2025 14:17

Dışişleri Bakanlığı: Netanyahu suçlarını örtbas etmeye çalışıyor

Dışişleri Bakanlığı'ndan, soykırımcı Netanyahu'nun 1915 olaylarına dair açıklamalarına sert tepki geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamda, "Filistin halkına karşı işlenen soykırımdaki rolünden ötürü yargılanmakta olan Netanyahu, kendisinin ve hükümetinin işlediği suçları örtbas etmeye çalışmaktadır." denildi.

Dışişleri Bakanlığı: Netanyahu suçlarını örtbas etmeye çalışıyor

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "Netanyahu’nun 1915 olaylarına ilişkin açıklaması, geçmişteki acı olayları siyasi saiklerle istismar etmeye yönelik bir girişimdir" ifadesine yer verildi.

Netanyahu'nun Filistin halkına karşı işlenen soykırımdaki rolünden ötürü yargılanmakta olduğu hatırlatılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Netanyahu’nun 1915 olaylarına ilişkin açıklaması, geçmişteki acı olayları siyasi saiklerle istismar etmeye yönelik bir girişimdir. Filistin halkına karşı işlenen soykırımdaki rolünden ötürü yargılanmakta olan Netanyahu, kendisinin ve hükümetinin işlediği suçları örtbas etmeye çalışmaktadır. Tarihi ve hukuki gerçeklerle bağdaşmayan bu beyanı kınıyor ve reddediyoruz."

