AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Kılıçdaroğlu'nun CHP TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, AK Parti Gençlik Kolları'na seslenerek, "Ben tabii AK Parti'nin Gençlik Kolları'ndaki bütün gençleri seviyorum, onlara sevgimi, saygımı da gönderiyorum. Onlara şunu söylemek isterim, Erdoğan hiç kimseden korkmaz sanıyorsunuz ama Erdoğan benden korkuyor" sözlerini hatırlattı.

AK Gençlik'in dün gerçekleştirilen muhteşem Gençlik Kolları Kongresi ile Kılıçdaroğlu'na tarihi cevaplar verdiğini belirten Çelik, "Ama yine anlamamış. AK Gençlik, Kılıçdaroğlu'nun espri yapma kabiliyetsizliğine not vererek 'otur, sıfır!' diyor" sözlerini kullandı.

Ömer Çelik, şunları kaydetti:

"AK Gençlik dünkü muhteşem kongremizde Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 'İnandığın yolda yürü' diyerek, cesaretini tüm dünyaya bir kere daha ilan etti. Korkaklara dün gereken cevapları AK Gençler verdi. Kılıçdaroğlu, 'Erdoğan onun televizyon kanalında bile karşıma çıkmaya cesaret edemiyor.' demiş. Cumhurbaşkanımızın, 15 Temmuz gecesi darbecilerin yol vermesiyle kaçan biriyle televizyon kanalına çıkarak israf edecek vakti yok. Kim neden korkuyor milletimiz ve tüm dünya 15 Temmuz gecesi net şekilde gördü. 15 Temmuz'da tankların arasından kaçanlar, her milli meselede dış odaklara ülkemizi şikayet edenler, yabancı ülkelerin kapısında demokrasi 'dilenenler' AK Gençlik'e cesaretten bahsedemezler."

Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhtıraları kağıt parçasına çevirdiğini, her türlü vesayeti bu milletin üzerinden söküp attığını vurgulayarak, "15 Temmuz gecesi tanklara karşı yürümüş bir liderdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın cesaretini, cesaretin sözlük anlamını bile bilmeyenler sorgulayamaz" değerlendirmesinde bulundu.