Gündem
TRT Haber 16.04.2026 16:20

Okul saldırılarıyla ilgili provokatif paylaşımlara 127 gözaltı

İçişleri Bakanlığı, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları sonrası halkı yanıltıcı nitelikte paylaşımlar yapan, tehdit ve eylem çağrısında bulunan 127 şahsın yakalandığını duyurdu.

Okul saldırılarıyla ilgili provokatif paylaşımlara 127 gözaltı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırıları neticesinde yürütülen faaliyetler kapsamında 1115 URL adresine erişim engeli getirildiği belirtildi.

Ayrıca, halkı yanıltıcı nitelikte paylaşımlar yapan, tehdit ve eylem çağrısında bulunan 174 şahıs tespit edildi, 127 şahıs yakalandı.

Şüpheliler hakkında adli işlemler devam ediyor.

"Çalışmalar kararlılıkla sürdürülüyor"

Açıklamada, "Provokatif nitelik taşıyan, halkı yanıltmaya ve milletimizin huzurunu bozmayı hedef alan paylaşımlara ve faaliyetlere yönelik çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir." denildi.

Dezenformasyon İçişleri Bakanlığı Kahramanmaraş Şanlıurfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Davkova ile görüştü
Bosna Hersek'teki Ahmiçi Katliamı'nın 33. yılında hayatını kaybedenler anıldı
Bosna Hersek'teki Ahmiçi Katliamı'nın 33. yılında hayatını kaybedenler anıldı
Ele geçirilen numuneler kriminal laboratuvarda titizlikle inceleniyor
Ele geçirilen numuneler kriminal laboratuvarda titizlikle inceleniyor
