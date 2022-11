Oktay, Bakü'deki Haydar Aliyev Merkezi'nde düzenlenen ve Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov'un da katıldığı Türkiye-Azerbaycan İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, dün akşamdan bu yana Hazar’ın incisi Bakü'ye ve öz kardeşlerine kavuşmanın sevinciyle verimli temaslar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Türkiye'de Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş senesi olan 2023'ün Azerbaycan'da Umummilli Lider Haydar Aliyev yılı olarak idrak edileceğini belirten Oktay, "Türkiye Yüzyılı şiarıyla ilerlediğimiz bu anlamlı süreçte can Azerbaycan ile birlikte bölgede güven ve istikrar için üstlendiğimiz rol son derece önemlidir." diye konuştu.

Oktay, 2023'ün tarih sayfalarına Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinde, hedeflerin aşıldığı, rekorların geçildiği bir yıl olarak yazmanın her iki ülkenin elinde olduğunu belirterek, ekonomik ve ticari ilişkilerin, Türkiye ve Azerbaycan arasında hem dostluğu, kardeşliği hem de bölgesel kalkınmayı destekleyen unsurların başında geldiğini ifade etti.

Yürürlüğe 2021'in Mart ayında giren Tercihli Ticaret Anlaşması'nın ikili ticarete kısa zamanda olumlu yansımaları olduğunu belirten Oktay, şöyle konuştu:

"TTA kapsamındaki tüm ürünlerde halihazırda Türkiye'den Azerbaycan'a ihracat gerçekleşmektedir. Yürürlüğe girişinden 2022 yılı Eylül ayı sonuna kadar geçen sürede ülkemizin TTA kapsamında ihracatı 14,8 milyon dolardır. Aynı dönemde Azerbaycan'dan ithalatımız ise 519 bin dolar civarında seyretmiştir. Tercihli Ticaret Anlaşması imzalanması sonrası oluşan bu hareketlilik bizim kazan kazan dediğimiz ilkemizin güzel bir örneğini teşkil ediyor. İş dünyamız bize, 'Bu liste yetmez, biz daha fazla üründe bu fırsattan yararlanmak istiyoruz.' dedi. Sizlerden öneriler, talepler geldi. Biz de her zaman olduğu gibi iş dünyamıza kulak vererek tercihli ticaret anlaşması listemizi genişletmek için müzakereleri başlatmıştık. Bugün de gündeme getirdik, daha fazla üründe daha fazla ticaret imkanı oluşturacak müjdeyi kısa zamanda sizlerle paylaşacağız."

Bunun yanı sıra referans fiyat uygulaması, firmalara getirilen ön yeterlilik kriterleri, bankacılık işlemleri, geçiş ücretleri ve referans kıymet uygulaması gibi Türk iş insanlarının rekabetçiliğini azaltan unsurları da Başbakan ve heyetiyle tek tek istişare ettiklerini aktaran Oktay, "Basitleştirilmiş gümrük hattı, transit taşımaların serbestleştirilmesi ve geçiş ücretlerinin karşılıklı olarak kaldırılması hususlarında çözüme ulaşacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Oktay, Türkiye'den iş insanlarının ata yurdunda hiçbir bürokratik engelle karşılaşmaması gerektiğini dile getirerek, aynı durumun Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelen yatırımcılar ve iki ülke arasında ticaret yapan iş insanları için de geçerli olduğu vurguladı.

Pasaporta ihtiyaç duymadan, kimlikle karşılıklı seyahat edebilmenin mümkün kılındığını gibi ticari işlemlerdeki formaliteleri de yine kazan kazan anlayışıyla kardeşlik bilinciyle hafifleteceklerini anlatan Oktay, dijital dönüşümde yapılacak iş birlikleriyle bürokrasiyi en aza indirecek, her iki tarafın da iş ve işlemlerini hızlandıracağı uygulamaları birlikte yürürlüğe koyacaklarını bildirdi.

"Azerbaycan topraklarının azat edilmesiyle Güney Kafkasya'yı huzur ve refaha kavuşturacak yol açılmıştır"

44 günlük Vatan Muharebesi sonunda işgal altındaki Azerbaycan topraklarının özgür olmasının sevincini an be an birlikte yaşadıklarının altını çizen Oktay, Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı toprakların yeniden inşa ve ihyası da dahil olmak üzere Güney Kafkasya genelinde kalıcı barış ve istikrar çabalarında Azerbaycan ile tam dayanışma içinde hareket ettiklerini söyledi.

İşgalden kurtarılan bölgelerin ekonomisinin geliştirilmesi, altyapısının güçlendirilmesi, milli ve tarihi değerlerinin gün yüzüne çıkarılmasına öncelik verdiklerine dikkati çeken Oktay, bu toprakların geliştirilmesinde Türk şirketlerinin de yer alıyor olmasından gurur ve mutluluk duyduklarını ifade etti.

Oktay, "Firmalarımız, işgalden kurtarılan bölgelerin altyapısının güçlenmesi, tarımın canlanması ve zafere yakışır bir görünüm kazanması için Azerbaycanlı kardeşlerimizle birlikte çalışmaya başlamıştır. Yıllardır bölgede istikrarsızlığın ve çekilen acıların sebebi olan işgalin sona erdirilmesi ve Azerbaycan topraklarının azat edilmesiyle, Güney Kafkasya'yı huzur ve refaha kavuşturacak yol açılmıştır." dedi.

Yıllardır mayın döşenen topraklara istikbalin tohumlarını ektiklerine ve kan dökülen sokaklara başarı, barış ve kalkınma destanları yazdıklarına işaret eden Oktay, kalıcı barışı ve güvenin tesisini, iyi komşuluk ilişkilerinin kurulması ve kalkınmanın hızlanması hedeflediklerini ifade etti.

Oktay, Azerbaycan’ın Ermenistan'a teklif ettiği barış anlaşmasının aynı yapıcı anlayışla karşılık bulması yönünde de Azerbaycan’ın yanında olduklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Ermenistan ile yürüttüğümüz normalleşme sürecinde, her konuda olduğu gibi Azerbaycan ile yakın iş birliği ve eş güdüm içerisinde hareket ediyoruz. Yarın Şuşa'yı ziyaret ederek orada azatlığı, istiklali soluyacağız. Bölgede istikrar için Azerbaycan ile yakın dayanışma, temas ve koordinasyonumuzu sürdürecek, daima can Azerbaycan'ın yanında olacağız. Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mehmet Emin Resulzade'nin dediği gibi 'Bir kere yükselen bayrak bir daha inmez.' Cennetmekan Haydar Aliyev'in attığı temeller üzerinde, Prezident Aliyev'in liderliği, Başbakan ve tüm kabine üyelerinin gayretleriyle bu bayrak daha da yukarılara taşınacaktır."

Türkiye-Azerbaycan İş Forumu kapsamında, iş dünyası temsilcilerinin 18 protokole imza atarak örnek bir duruş sergilediğini belirten Oktay, iş birliği protokolü imzalayan üniversite ve firmaları tebrik etti.

Konuşmanın ardından, iki ülke özel sektör iş insanlarının katılımıyla imza töreni düzenlendi.