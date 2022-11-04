Emine Erdoğan, KADEM 5. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi vesilesiyle İstanbul'da bulunan Krikou ile Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) bir araya geldi.

Erdoğan, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Başta aile olmak üzere kadın, çocuk ve sosyal yardım konuları ile ilgili çalışmalar hakkında görüş paylaşımında bulunduk" ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan'a, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve KADEM Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu da eşlik etti.