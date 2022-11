Beykoz Tokatköy Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni'nde konuşan Kurum, İzmir'de meydana gelen depremden etkilenenlere "geçmiş olsun" temennisinde bulunarak, ekiplerin depremin ilk anından itibaren sahada vatandaşların yanında olduğunu söyledi.

Son 20 yılda çevre ve şehircilik alanında 100 milyar lirayı aşkın yatırımlar yaptıklarını anlatan Kurum, sahada devam eden 20 milyar liralık yatırımın da sürdüğünü dile getirdi.

Kurum, İstanbul’da 2012 yılından bu yana 300 bini aşkın konutun dönüşümünü tamamladıklarını, Beykoz’da temeli atılan projenin ise 2 yıl içinde hak sahiplerine teslim edileceğini bildirdi.

"İşte bugün Beykoz’umuzda Tokatköy Mahallemizde sizlerle birlikte 776 yeni yuvamızın ve 47 dükkanımızın temellerini atmanın heyecanını yaşıyoruz." diyen Kurum, şöyle devam etti:

"Buradaki vatandaşlarımızın görüşlerini, gönül rızalarını aldık. Hemen projelerimizi hazırladık. Ardından hızlıca harekete geçerek konutlarımızın yapımına başlıyoruz. Tabii bu süreçte vatandaşlarımıza, herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için kira yardımlarımızı yapıyoruz. Söz verdiğimiz gibi tüm konut ve dükkanlarımızı inşallah 2 yıl içerisinde tamamlayarak siz değerli hak sahibi kardeşlerimize teslim edeceğiz.

Beykozlu kardeşlerimizin bizden imar ve mülkiyet sorunlarına ilişkin talepleri vardı. Çavuşbaşı, Görele, Çengeldere, Fatih, Yavuz Selim, Baklacı, Çiftlik ve Gümüşsuyu ile İncirköy mahallelerinin imar planlarını onayladık. Buradan bir müjde vermek istiyorum. Bakanlığımızın yetki alanlarındaki bölgelerde imar planlarının yüzde 95’ini yıl sonuna kadar tamamlayacağız. İnşallah en kısa sürede Beykoz’da imar problemini tamamen çözeceğiz."

"İstanbul’a 47 millet bahçesi kazandıracağız"

Beykoz'da İstanbullular için çevreci bir yaşan alanı oluşturacaklarına dikkati çeken Kurum, şu bilgileri verdi:

"Şimdi buradan sadece Beykoz’u değil İstanbul’u ilgilendiren bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Beykoz Belediyemizle Yenimahalle’de çalışmasına başladığımız, İstanbul’umuza ve Beykoz’umuza doğa ile iç içe olacağımız, yürüyüş ve bisiklet yolları bulunan ekolojik spor ormanı kazandıracağız. Yeşilin her tonunun yer aldığı alan uluslararası turnuvalara ev sahipliği yapacak. 10 kilometresi tamamlanan ve 20 kilometreye ulaşacak bisiklet parkurları, yürüyüş yolları ve çeşitli spor alanlarının yer aldığı bir tesisi hep birlikte İstanbul’umuza hediye edeceğiz. Burası sıfır atığın uygulandığı, güneş enerji sistemiyle kendi enerjisini üreten doğa dostu sistemlerin bulunduğu bir yaşam alanı olarak Türkiye’de ilk olacak."

Bakan Kurum, sosyal konut projesi kapsamında "İlk Evim" kampanyasına şu ana kadar 5 milyon 135 bin geçerli başvuru yapıldığını, vatandaşların ilgisi doğrultusunda 7 Kasım’da sona eren arsa ve iş yeri başvurularının süresini 15 Kasım’a kadar uzattıklarını bildirdi.

İstanbul’a toplam büyüklüğü 18 milyon 350 bin metrekare olan 47 millet bahçesi kazandıracaklarını belirten Kurum, bunlardan toplam büyüklüğü 2,3 milyon metrekare olan 13 millet bahçesinin ise tamamlandığını aktardı.

Kurum, kentsel dönüşümü vatandaşların can ve mal güvenliği için olmazsa olmaz bir çalışma olarak gördüklerini, her afete gittiklerini ve her afette milletin yaralarını sarmak için iki saat sonra orada olduklarını anlattı.

Bugün burada olduğu gibi sahada projelerin temellerini attıklarını, vatandaşların yanında yer aldıklarını ifade eden Kurum, şunları söyledi:

"Ama birileri deprem konusunda sadece kapalı salonlarda, masa etraflarında sempozyumların, çalıştayların ötesine geçemiyor, salonlardan çıkıp sahaya inemiyor. Bütçelerinde yüz binlerce konutu dönüştüreceklerini söyleyip sahada şu ana kadar 500 konut dönüştürdüler. Reklama, algıya milyarlarca lira harcayıp maalesef deprem dönüşümüne, kentsel dönüşüme hiçbir bütçe ayırmıyorlar. İşte burayı onlar yapacaktı. Kiptaş’ın taahhüdüydü. Niye yapmadılar? Beceremezler, beceremeyecekler."

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ise Tokatköy sakinlerinin önemli bir sorununun çözüme kavuştuğunu belirterek, "2019 seçimlerinde Kiptaş ve Beykoz Belediyesi birlikte çalışma yapacaktı. Kiptaş sessiz kaldı. Seçimden sonra yok oldu. Ara ki bulasın. Zaten İstanbul'da eski Kiptaş'ı arıyoruz." dedi.

Emlak Konut Genel Müdürü Hakan Gedikli de Beykoz'daki kentsel dönüşüm sürecini anlatarak, konutların tamamlanmasının akabinde sahiplerine teslim edileceğini belirtti.

Konuşmaların ardından Beykoz Tokatköy Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nin temeli atıldı.