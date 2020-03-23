Milli Eğitim Bakanlığınca, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek amacıyla eğitime verilen 1 haftalık aranın sona ermesinin ardından uzaktan eğitim süreci başladı.

Türkiye genelinde çok sayıda öğrenci sabah erken saatlerde bilgisayar ve televizyonların karşısına geçerek TRT-EBA TV ve "eba.gov.tr" üzerinden ilk derse katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşmasının ardından başlayan uzaktan eğitimde, öğretmenlerin ekrandan anlattıklarını dinleyen öğrenciler not aldı.