Haber Giriş: Kaynak: AA
Öğrenciler uzaktan eğitimle ders başı yaptı
Uzaktan eğitimde ders zili çaldı. TRT EBA TV'de ilk dersi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk verdi. Türkiye'nin dört bir yanından öğrenciler ekranların karşısına geçerek ilk derse katıldı.
Milli Eğitim Bakanlığınca, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek amacıyla eğitime verilen 1 haftalık aranın sona ermesinin ardından uzaktan eğitim süreci başladı.
Türkiye genelinde çok sayıda öğrenci sabah erken saatlerde bilgisayar ve televizyonların karşısına geçerek TRT-EBA TV ve "eba.gov.tr" üzerinden ilk derse katıldı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşmasının ardından başlayan uzaktan eğitimde, öğretmenlerin ekrandan anlattıklarını dinleyen öğrenciler not aldı.
Etiketler: ziya selçuk uzaktan eğitim trt eba tv Milli Eğitim BakanıSon Güncelleme: 23 Mart 2020 Pazartesi 12:37
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