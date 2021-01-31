Nuri Demirağ'ın hayatı animasyonla anlatıldı
SSB'nin, Türk savunma sanayiine katkıda bulunan ve tarihe geçen işlere imza atan isimleri yeni nesillere anlatmak için hazırladığı "Savunma Sanayii Kahramanları" serisinin bu seferki kahramanı Türk havacılığının önde gelen isimlerinden Nuri Demirağ.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB), hazırladığı "Nuri Demirağ Animasyon Filmi" bu akşam saat 19.30'da izleyici ile buluşacak.
#SavunmaSanayiiKahramanları Serisi -— SSB (@SavunmaSanayii) January 30, 2021
Nuri Demirağ
Serinin üçüncü animasyonunda, ömrünü Türkiye Cumhuriyeti’nin kalkınmasına adayan Nuri Demirağ’ın hayatı anlatılacak.
31 Ocak Pazar
Saat: 19.00 pic.twitter.com/ZdPTdOiJrK
Çevrimiçi ortamda yayınlanacak animasyon filmine, SSB'nin sosyal medya hesaplarından ulaşılabilecek.
Animasyon filminde Türkiye'de ilk uçak fabrikasının kuruluşu dahil, birçok ilki gerçekleştiren Nuri Demirağ'ın hayatı yer alacak.
Demirağ'ın hayatının dönüm noktaları anlatılacak
Ömrünü Türkiye Cumhuriyeti'nin kalkınmasına adayan Demirağ'ın hayatının dönüm noktaları izleyiciye hazırlanan görsellerle anlatılacak.
Savunma Sanayii Kahramanları Animasyon Serisi'nde daha önce Nuri Killigil ile Şakir Zümre'nin hayatlarına yer verilmişti.