Yazım, imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklanan anlam değişlikleri bulunan, genel ahlaka uygun olmayan ve toplum tarafından gülünç karşılandığı değerlendirilen adların mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilebilmesine imkan tanıyan düzenleme vatandaşlardan ilgili görmeye devam ediyor.

Uygulama sayesinde 2017 yılından bugüne kadar 260 bin 157 kişi soyadını, 124 bin 32 kişi ise ismini düzeltti.

"Çoşkun, Uğuz, İşik, Çinar, Top, Kör, Aydin, Dalkıç, Turğut, Kahriman vb." soyadları ile "Rabiye, Hava, Esme, Yunis, Ümüt, Memet, Sümeyya, Firdes, Perişan, Sadet vb." isimler mahkeme kararı aranmaksızın il ve ilçe idare kurulları tarafından değiştirildi.

En çok değiştirilen isim "Rabiye"

Ülke genelinde en çok düzeltilen isim "Rabiye" oldu. 894 kişi, "Rabiye" ismini, mahkeme kararı aranmaksızın "Rabia" olarak değiştirildi.

Onu sırasıyla 836 ile Hava, 526 ile Esme, 497 ile Yunis, 479 ile Ümüt takip etti.

Ülke genelinde il ve ilçe nüfus müdürlüklerine yapılan başvurular kapsamında 766 kişi "Çoşkun" soyadını "Coşkun" olarak değiştirdi. Onu sırasıyla 645 ile Uğuz, 563 ile İşik, 472 ile Çinar, 385 ile Top takip etti.

En çok isim İstanbul'da değiştirildi

En çok ad ve soyadı düzeltmesi yapılan il "İstanbul" oldu. Bugüne kadar 19 bin 271 ad ve 45 bin 332 soyadı değişikliği yapıldı.

İstanbul’u 7 bin 1 ile Ankara, 4 bin 254 ile İzmir, 3 bin 361 ile Diyarbakır, 3 bin 154 adet ile Antalya, 3 bin 13 ile Adana, 2 bin 940 ile Bursa, 2 bin 633 adet ile Şanlıurfa, 2 bin 628 adet ile Konya takip etti.

14 bin 904 adet ile Şanlıurfa, 14 bin 661 ile Ankara, 9 bin 536 adet ile Diyarbakır, 8 bin 260 adet ile Bursa, 7 bin 823 ile İzmir, 7 bin 647 ile Van, 7 bin 549 ile Gaziantep, 6 bin 599 ile Adana, 6 bin 476 ile Kayseri ise en çok soyadı düzeltmesi yapılan iller oldu.

Bürokratik süreçler de kısaltıldı

Uygulama sayesinde ad ve soyadlarının düzeltilmelerine yönelik mahkemelerin iş yükü azaltıldığı gibi bürokratik süreçler de kısaltıldı.

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'nunda 2017 yılında yapılan düzenleme ile Soyadı Kanunu’nun 3’üncü maddesine aykırı yazılan, yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklanan anlam değişlikleri bulunan ad ve soyadları il ve ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilebilmesine imkan tanınmıştı.

Uygulama 6 Aralık 2022 tarihine kadar devam edecek

2019 yılında Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa eklenen geçici madde ile belirlenen süre 3 yıl daha uzatıldı.

Bununla birlikte vatandaşlar uygulamadan 6 Aralık 2022 tarihine kadar faydalanabilecek.

Bunun yanı sıra maddeye eklenen yeni hüküm ile genel ahlaka uygun olmayan ve toplum tarafından gülünç karşılandığı değerlendirilen adlarında mahkeme kararı aranmaksızın il veya ilçe idare kurullarınca değiştirilebilmesine olanak tanındı.