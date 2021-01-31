CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak. Toplantının gündeminde CHP'de yaşanan istifalar var.

Toplantıya sadece genel başkan yardımcıları değil, parti grup yönetimi de katılacak.

CHP'de ikinci istifa dalgası konusunda endişeler var. Önümüzdeki hafta parti politikalarını eleştiren milletvekilleri ile de görüşme yapılacak.

Çelebi'den 'operasyon' tepkisi

CHP'den istifa eden Mehmet Ali Çelebi, istifalar için operasyon diyen çevrelere tepki gösterdi. Sosyal Medya hesabından açıklama yapan Çelebi, Adil Seçim Platformu'nun neden çöktüğünü sorarak, "Bunu Muharrem İnce'ye nasıl yaptınız? O da mı operasyondu?" dedi.

Eski yöneticilerden gelen eleştiriler de konuşulacak

CHP'nin eski yöneticilerinden gelen eleştiriler de MYK da konuşulacak.

Eski genel başkan yardımcıları Hakkı Süha Okay, Onur Öymen ve Yılmaz Ateş'in de aralarında bulunduğu isimler, ittifakları gündeme getirerek, partinin Atatürk çizgisinden uzaklaştırıldığını savunmuştu.