CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Yalova Milletvekili Özcan Özel TBMM’de ortak basın toplantısı düzenledi.

İstifa kararını açıklayan Mehmet Ali Çelebi şu ifadeleri kullandı:



“CHP yöneticileri yanlışları düzeltmektense bende bozguncu bir ruh görmüşlerdir. Başka partileri parlatan CHP’ye geldik. Yabancılardan demokrasi dilenen CHP’ye geldik. Atatürk demekten imtina eden CHP’ye geldik. HDP yönetimine ses çıkaramayan CHP’ye geldik. Kumpaslarla dizayn edilen kurultaylara, aklına istifa gelmeyen makam sevicilerin olduğu CHP’ye geldik. Abdullah Gül ve türevlerine bel bağlayan CHP’ye geldik. HDP’nin dizinin dibinde iktidarı arayan CHP’ye geldik. Silivri’de teslim olmadım şimdi de olmuyorum. O zaman tehditlere boyun eğmedim şimdi de eğmiyorum.”

CHP'nin vekil sayısı 135'e düştü

Daha sonra söz alan Özel ve Aksoy da istifa kararlarını açıkladı.

istifalardan sonra CHP'nin TBMM'deki sandalye sayısı 135'e düştü.

Mektup krizi nasıl başladı?

CHP içinde yaşanan "Muharrem İnce" hareketliliği ilk olarak mektup tartışması ile gün yüzüne çıkmıştı. İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na tepki mektubu göndermişti



Devreye Özgür Özel girmişti

CHP'de parti politikalarını eleştiren her iki milletvekili için grup başkanvekilleri devreye girdi. Grup Başkanvekili Özgür Özel, Muharrem İnce'nin kuracağı partiye katılacağı ileri sürülen milletvekilleri ile görüştü.

