Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Çukur kazanlara, bu ülkeyi, taşını toprağını, eserlerini yakarak ve yıkarak cehenneme çevirmek isteyenlere inat, inşa edeceğiz, ihya edeceğiz, gönüller yapacağız, kardeş olacağız" dedi.

Şırnak'taki temaslarını sürdüren Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Gençlik Kolları 6. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, birlik ve beraberliğin önemine dikkati çekti.

Kasapoğlu, Şırnak halkının yerel seçimde tercihini vicdan, adalet ve kalkınmadan yana kullandığını ifade ederek, belediye yönetiminin öncülüğünde kentin tamamını imar ve ihya etmeye devam edeceklerini söyledi.

"Bu bizim için bir sorumluluk, bir heyecan ve gururdur" diyen Kasapoğlu, son 19 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu irade ve azimle ülkenin her alanda önemli bir noktaya geldiğine işaret etti.

Kongrenin hayırlı olmasını dileyen Kasapoğlu, "Yolumuz bu milleti daha güçlü yarınlara taşıma yolu. O yüzden inandığımız yolda yürümeye ahdettik. Bunun için gayret ediyoruz. İşte bu kongremiz de inandığımız yolda yürüme, yarınların daha güçlü olması adına yeni bir başlangıç, yeni bir tazelenme ve yeni bir milat" diye konuştu.

"İhya edeceğiz, gönüller yapacağız, kardeş olacağız"

AK Parti'nin tüm dünyaya, kardeşliğin, fedakarlığın, inancın ne anlama geldiğini bugüne kadar ispat ettiğini dile getiren Kasapoğlu, bu kongrelerin de kardeşlik ruhunun en önemli göstergelerinden biri olduğunu aktardı.

"İnanıyoruz ki bir ve beraber olduğumuz, inandığımız, çalıştığımız müddetçe bugüne kadar denedikleri hiçbir oyunu başaramadıkları gibi, bundan sonra da hiçbir tuzağı ve fitneyi başaramayacaklar. Bu ak kadrolar, inancın, samimiyetin, dürüstlüğün karşısında hiçbir haksızlığın var olamayacağını tüm dünyaya ispat etti" ifadelerini kullanan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanımız dünyanın 5'ten büyük olduğunu tüm dünyaya haykırdı. Bunu bütün hareketimizle, tüm kadrolarımızla, sadece sözümüzle değil, özümüzle, çalışmalarımızla ortaya koyduk. İşte Şırnak'ın gençlik ve spor bağlamında geldiği nokta. Hamdolsun göğsümüzü kabartıyor. Bundan sonra da hep çıtayı daha yukarılara taşıyacağız. Bu nedenle gençlik merkezleri, yurtları, spor tesisleri, havuzları, açık ve kapalı tenis kortları, basketbol ve futbol sahaları, voleybol alanları ile Şırnak'ın merkezini, ilçelerini, köylerini ihya ve inşa etmeye devam edeceğiz. Çukur kazanlara, bu ülkeyi, taşını toprağını, eserlerini yakarak ve yıkarak cehenneme çevirmek isteyenlere inat, inşa edeceğiz, ihya edeceğiz, gönüller yapacağız, kardeş olacağız."

"Amacımız gönüller yapmak, gönüllere girmek"

Kasapoğlu, yarınların güçlü Türkiye'sinde Şırnak'ın değerli gençlerinin çok anlamlı bir misyon ifa edeceklerini aktararak, gençlere yeni tesislere ilişkin müjde verdi.

Son bir yılda, Şırnak merkezde, Uludere ilçesinde Hilal, Şenoba, Çalışkan, Başverimli, Görümlü ve Karalar beldelerinde, Beytüşşebap ilçesinde Kasrik beldesinde, Cizre ve Silopi ilçelerinde pek çok eserin tamamlandığını gördüklerini bildiren Kasapoğlu, yenilerinin de inşasına başlanacağını kaydetti.

Kasapoğlu, 6 yarı olimpik yüzme havuzu, modern spor salonları, gençlik merkezleri, spor tesisleri ile yarınları daha güçlü kılma adına çalışmaların, gayretlerin devam edeceğini dile getirerek, "Amacımız gönüller yapmak, gönüllere girmek. İnşallah 2023, 2071 hedeflerimize bir, beraber ve kardeş olarak hep birlikte ulaşacağız" şeklinde konuştu.

Kongreye, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Ensar Topçu, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, il ve ilçe teşkilatları ile partililer katıldı.