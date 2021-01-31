Türk F-16'larının yapısal ömrü 12 bin saate çıkarılıyor
Türk savunma sanayii, hava kuvvetlerinin ana vurucu unsuru F-16 savaş uçaklarının yapısal ömrünü 8 bin saatten 12 bin saate çıkaracak çalışmalar sürüyor.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, F-16 Blok 30 uçaklarının yapısal iyileştirmelerinin sürdüğünü kaydetti.
F-16 Blok 30 uçaklarının yapısal iyileştirmeleri sürüyor.— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) January 31, 2021
Uçak başına 1200-1500 adet yapısal parçanın yenileme ve revizyonlarıyla ilgili mühendislik çalışmaları yapılan projede, gerekli yerlerde tamir ve değişim ile gövde güçlendirme uygulamaları gerçekleştiriliyor. pic.twitter.com/cke4uGcLmT
Demir, uçak başına 1200-1500 adet yapısal parçanın yenileme ve revizyonlarıyla ilgili mühendislik çalışmaları yapılan projede, gerekli yerlerde tamir ve değişim ile gövde güçlendirme uygulamaları gerçekleştirildiğini aktardı.
Demir, "TUSAŞ tarafından yürütülen projeyle hava kuvvetlerimizin ana vurucu unsuru F-16 uçaklarımızın yapısal ömrünü 8 bin saatten 12 bin saate çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.
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