Numan Kurtulmuş: Türkiye'de kardeşlik sonuna kadar hakim olacak

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 28. Dönem 4. Yasama Yılı Açılış Toplantısı'nda konuştu. Kurtulmuş'un konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"TBMM, halkın talep ve beklentilerinin dile getirildiği, halkın talep ve beklentilerinin karşılandığı ve ülkenin, milletin ihtiyaç duyduğu yasaların, milletin gözetiminde yasalaştığı bir mekandır, bir mercidir. TBMM bu anlamda yasama faaliyetlerinin yanı sıra da millet adına denetim fonksiyonunu hakkıyla yerine getiren fevkalade önemli bir demokrasi platformudur.

Bu özelliklerinin yanında TBMM’nin en önemli özelliklerinden birisi de sadece iç meselelere odaklanmak değil, aynı zamanda bölgemizin ve dünyanın meselelerine karşı da milletimiz adına duyarlı bir şekilde hareket etmek olmuştur. Özellikle içinden geçmekte olduğumuz bu dönemde, başta bölgemiz olmak üzere, dünyada yaşanan bütün önemli gelişmelerde TBMM üzerine düşeni yapmış, bu sorumluluğu yerine getirmiş ve dünya parlamentolarına örnek olmuştur.

Bu çerçevede, özellikle son iki yıldır İsrail’in Gazze işgali başta olmak üzere, bölgedeki ülkelerin egemenliklerine, bağımsızlıklarına karşı açık saldırıları karşısında TBMM her zaman bir olmuş, beraber olmuş, kenetlenmiş ve bu saldırganlığı, bu barbarlığı ittifakla kınamasını başarmış demokratik bir parlamentodur.

Ayrıca, TBMM bütün uluslararası platformlarda parlamenter diplomasinin bütün imkanlarını kullanarak Türkiye’nin fikirlerini, görüşlerini, uluslararası alandaki önceliklerini başta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’mizin hak ve hukuku olmak üzere her alanda parlamenter diplomasinin imkanlarını kullanarak görüşlerimizi millet adına dile getirmiştir.

TBMM bu faaliyetlerinin yanı sıra siyasetin de merkezidir. Farklı siyasi partilerin, farklı siyasi görüşlerin bir araya geldiği, görüşlerini müzakere ettiği, görüşleri çerçevesinde mücadele ettiği, gereğinde en sert sözlerle ama en olgun tavırlarla fikirlerini ifade edebildiği bir demokrasi platformudur.

"Milletin ayağına vurulmuş olan pranga geride kalacak"

TBMM’nin başarmaya devam ettiği en önemli görevlerden birisi, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nu kurarak Türkiye Cumhuriyeti tarihimizin 50 yılına mal olmuş terörü artık tamamıyla ortadan kaldırmak ve tam manasıyla kadim kardeşliğimizi tahkim etmek için yapılan çalışmalardır. Bu çalışmalara 5 grubu bulunan siyasi partimiz, 6 grubu bulunmayan siyasi partimiz katılmışlar ve fevkalade demokrat bir tavırla, kırıcı olmayan bir üslupla, en aykırı fikirleri bile olgun bir şekilde dinleyerek toplumun farklı kesimlerinin bu konudaki fikir ve görüşlerini paylaşmasına zemin hazırlamışlardır. Bu komisyonumuza katkı sunan bütün siyasi partileri, siyasi partilerin genel başkanları başta olmak üzere tebrik ediyorum ve TBMM adına teşekkür ediyorum.

Hiç şüphesiz bu tarihi fırsatı, bu tarihi komisyonun fedakâr ve gayretli çalışmalarıyla taçlandıracağız. Artık milletin ayağına vurulmuş olan bu pranga geride kalacak. Türklerin ve Kürtlerin arasına sokulmaya çalışılan fitne tamamıyla tarihin gerisinde kalacak. Başaracağız, sonuç alacağız ve Türkiye'de kardeşlik sonuna kadar hakim olacaktır.

Bu komisyona katılan arkadaşlarımızın hepsinin gösterdiği yoğun çabalarla fikirlerimizi olgunlaştırdıktan sonra 3 kararımızı da ittifakla aldık. Bu da bu parlamentonun demokratik standartları çok yüksek bir çalışmayı ortaya koyacağının tek başına en önemli delillerinden birisidir. İnanıyorum, Terörsüz Türkiye aynı zamanda terörsüz bir bölge olacak ve Türkiye’nin uluslararası alandaki gücünü artıracaktır."

