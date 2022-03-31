AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Diyarbakır'da TRT Haber'in yayın konuğu oldu.

Gündeme dair soruları yanıtlayan Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkanlar:

"Dil üzerinden baskı devri bitti"

Toplumun her kesimine ulaştığımız görüşmeler yapıyoruz. Diyarbakır küllerinden yeniden ayağa kalkmış bir şehir. Diyarbakır anneleri siyasi bir mesele değildir. Keşke bütün siyasi partiler de gelip onların acısını paylaşsa. Herkes gönlünce ana dilini kullanabilir. Dil üzerinden baskı devri bitti.

İstanbul'daki tarihi müzakere

Hem Ukrayna hem Rusya ile konuşabilme kabiliyetini diri tuttuk. Biz bu bölgede savaş istemiyoruz. İkisi de dost ülkemiz. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde müzakere masası kuruldu ve sürece katkı sağlandı. Bu bölgedeki herhangi bir çatışma bizi doğrudan etkilemektedir. En büyük arzumuz bir an önce kalıcı ateşkes ilan edilerek barışın sağlanmasıdır.

"Sıkıntıları gidermeye çalışıyoruz"

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş Avrupa'da çok ciddi bir doğal gaz krizine neden oldu. Salgının getirdiği küresel sorunlar ve gıda zincirlerindeki kırılmalar ekonomik açıdan dünyayı olumsuz etkiledi. Sorunların farkındayız. Sıkıntıları gidermeye çalışıyoruz. Sorunları çözmek adına sorumluluklarımızı yerine getireceğiz.

Seçim barajı yüzde 7'ye indirildi

Seçim barajının düşürülmesi demokratik bir kazanımdır. 'Artık oylar' üzerinden sağlanan kazancın önüne geçildi.