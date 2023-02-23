Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe 05:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nükleer Düzenleme Kurulu'na atamalar
[Fotograf: AA]
Nükleer Düzenleme Kurulu Başkanlığına Zafer Demircan Atandı.
Nükleer Düzenleme Kurulu'na atamalar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Nükleer Düzenleme Kurulu Başkanlığına Zafer Demircan atandı. İkinci başkanlığa atanan isim İsmail Hakkı Arıkan oldu.
Nükleer Düzenleme Kurulu Üyeliğine ise Mehmet Fatih Alptekin getirildi.
Etiketler: Nükleer Enerji Santralleri
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