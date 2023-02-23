Nükleer Düzenleme Kurulu'na atamalar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Nükleer Düzenleme Kurulu Başkanlığına Zafer Demircan atandı. İkinci başkanlığa atanan isim İsmail Hakkı Arıkan oldu.

Nükleer Düzenleme Kurulu Üyeliğine ise Mehmet Fatih Alptekin getirildi.