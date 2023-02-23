Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe 05:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
7 ülkeye büyükelçi atandı
[Fotograf: AA]
Büyükelçiler kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararnameyle 7 ülkeye büyükelçi atandı.
Büyükelçiler atama kararnamesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kararnameyle Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Büyükelçiliğine Koray Ertaş getirildi. Gana Büyükelçiliğine Hüseyin Güngör, İran Büyükelçiliğine Hicabi Kırlangıç getirildi.
Angola Büyükelçiliğine Kazakistan Büyükelçisi Ufuk Ekinci, Kazakistan Büyükelçiliğine ise Mustafa Kapucu'nun atanmasına karar verildi.
Etiyopya Büyükelçiliğine Berk Baran, Portekiz Büyükelçiliğine ise Murat Karagöz atandı.
Angola Büyükelçisi Alp Ay, Etiyopya Büyükelçisi Yaprak Alp, Portekiz Büyükelçisi Lale Ülker, Gana Büyükelçisi Özlem Gülsün Ergün Ulueren, İran Büyükelçisi Derya Örs, Büyük Britanya Ve Kuzey İrlanda büyükelçisi Ümit Yalçın ise merkeze alındı.
Etiketler: Resmi Gazete
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