Haber Giriş: 5 Mart 2022 Cumartesi 23:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi Meclis'ten geçti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Meclis'te nükleer enerji mesaisi hafta sonu da devam etti. Genel Kurul'da kabul edilen kanun teklifi ile nükleer enerji işletmelerinin yasal alt yapısı oluşturuldu. Sorumluluk alanları ve cezai hükümler tek tek belirlendi.
Nükleer enerji alanı yasal çerçeveye alınıyor. Sorumluluklar ve hükümler belirleniyor.
Nükleer enerjiye ilişkin kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.
29 maddelik teklifle nükleer enerji alanında işletmecilerin ve devletin sorumluluklarına ilişkin yasal çerçeve çiziyor.
Buna göre Nükleer Düzenleme Kurumu'ndan yetki almadan faaliyet yürütülemeyecek.
Yetkisiz ve lisanssız faaliyet yürütenlere ağır ceza
Türkiye'nin egemenlik alanı dışında yürütülen bir faaliyet sırasında ortaya çıkan radyoaktif atıklar, Türkiye sınırları içine sokulamayacak.
Yetkisiz ve lisanssız nükleer faaliyet yürütenlere 1 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası ile 136 milyon liraya kadar para cezası verilebilecek.
Etiketler: TBMM Nükleer Enerji Santralleri
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