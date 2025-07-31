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Gündem
AA 31.07.2025 15:53

Nüfus müdürlüklerinde sürücü belgesi yenileme yoğunluğu

Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için verilen indirimli başvuru süresinin son gününde nüfus müdürlüklerinde yoğunluk yaşanıyor.

Nüfus müdürlüklerinde sürücü belgesi yenileme yoğunluğu

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için daha önce 3 kez uzatılan indirimli başvuru süresi bugün mesai bitimiyle tamamlanıyor.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün uyarılarına rağmen başvuru süresinin dolmasına saatler kala birçok kişi nüfus müdürlüklerine geldi.

Vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren nüfus müdürlüklerine adeta akın etti.

İndirimli başvuru süresinin dolmasına saatler kala müdürlüklerdeki yoğunluk daha da arttı.

Müdürlüklere randevusuz gelenler ise işlemlerini yapamadan ayrılmak zorunda kaldı.

Fatih İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne gelen Mürsel Uçar, randevusunu "e-devlet" üzerinden kolayca aldığını söyledi.

Ehliyetini 2013 yılında aldığını kaydeden Uçar, belgesini belirlenen süre bitmeden yenilediği için mutlu olduğunu dile getirdi.

Başvurular nedeniyle müdürlüklerde personelin yoğun mesaisi devam ediyor.

Nüfus müdürlüklerinde sürücü belgesi yenileme yoğunluğu

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