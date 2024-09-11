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Gündem
AA 11.09.2024 13:58

Norveç'ten Türkiye kararı: Savunmadaki kısıtlamalar kaldırıldı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, Norveç'in 2019 yılında Türkiye'ye karşı uygulamaya koyduğu savunma sanayii kısıtlamalarını kaldırma kararı aldığını duyurdu.

Norveç'ten Türkiye kararı: Savunmadaki kısıtlamalar kaldırıldı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Bakan Hakan Fidan'ın Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.

Keçeli, Norveç Dışişleri Bakanı'nın, Norveç'in 2019 yılında Türkiye'ye karşı uygulamaya koyduğu savunma sanayii kısıtlamalarını kaldırma kararı aldıklarını aktardığını belirtti.

Sözcü Keçeli, "Dışişleri Bakanımız Fidan, söz konusu karardan memnuniyet duyduğumuzu belirtti, bu tip kısıtlamaların müttefiklik ruhuna uygun olmadığını söyledi" dedi.

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Dışişleri Bakanlığı Savunma Sanayii
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