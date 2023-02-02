Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırılara Finlandiya'nın izin vermeyeceğini, Norveç'in de iptal ettiğini söyledi.

İsveç ve Danimarka'da ifade özgürlüğü adı altında İslam'a ve Kur'an-ı Kerim'e yönelik hakaretlerin sürdüğünü aktaran Çavuşoğlu, Bunu onlara karşı yapmaya kalktığınızda hemen yabancı düşmanlığı vs. Bunların hepsi yanlış. Bunları doğru bulmuyoruz. Hangi dine, inanca yönelik olursa olsun. İslam düşmanlığı da Hristiyan düşmanlığını da Antisemitizmi de insanlık suçu olarak görüyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, "Biz İsrail’in yaptıklarını sonuna kadar eleştiririz ama Yahudi düşmanlığı yoktur bizde. Olmaması gerekiyor. Bu iki refleksi de reddediyoruz. Milli kimlik ve kültürümüzü iyi bilmeliyiz ve iyi korumalıyız. Yanlışıyla doğrusuyla biz ecdadımızla gurur duyuyoruz." diye konuştu.