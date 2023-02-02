Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe 14:26Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AYM Başkanı Zühtü Arslan'a tebrik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanlığına yeniden seçilen Zühtü Arslan'ı tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanlığına yeniden seçilen Zühtü Arslan'a gönderdiği mesajda, tebriklerini ve başarı dileklerini iletti.
Etiketler: Anayasa Mahkemesi (AYM) Recep Tayyip Erdoğan
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