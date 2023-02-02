Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe 14:07Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Norveç'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Norveç'te yarın Kur'an-ı Kerim'e karşı saldırı içeren bir eylem gerçekleştirileceğinin öğrenilmesi üzerine Norveç'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Norveç'te yarın Kur'an-ı Kerim'e karşı saldırı içeren bir eylem gerçekleştirileceği öğrenildi.
Bunun üzerine Norveç'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
Büyükelçi'ye, Norveç'in açıkça nefret suçu niteliğindeki söz konusu provokatif eylemin engellenmemesi yönündeki yaklaşımı en güçlü şekilde kınadığımız ve bu tutumun kabul edilemez olduğu iletilerek, bu eyleme izin verilmemesinin beklendiği vurgulandı.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Norveç
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