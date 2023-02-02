Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe 15:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret ediyor. https://t.co/nGnNWR7Owr— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 2, 2023
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Etiketler: Devlet Bahçeli MHP Recep Tayyip Erdoğan
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