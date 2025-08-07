Nitelikli dolandırıcılık şebekelerine operasyon: 102 tutuklama

31 ilde “Nitelikli Dolandırıcılık Şebekelerine” yönelik son 1 aydır devam eden operasyonlarıda; 225 vatandaşı dolandırdığı tespit edilen 188 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden; 102'si tutuklandı 55'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Şüphelilerin banka hesaplarında 107 milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

İçşleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu bilgilere yer verdi:

"Adana, İstanbul, Antalya, Mersin, Şanlıurfa, Aydın, İzmir, Tekirdağ, Gaziantep, Osmaniye, Diyarbakır, Kayseri, Denizli, Sakarya, Bartın, Hatay, Siirt, Ankara, Malatya, Balıkesir, Düzce, Eskişehir, Erzurum, Samsun, Trabzon, Bitlis, Bursa, Kütahya, Van, Kırklareli ve Kocaeli İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu yakalanan şüphelilerin; Kendilerini kamu görevlisi, avukat, banka görevlisi ve uzlaştırmacı olarak tanıtarak, telefon çekilişi ve iş vaadiyle, Sosyal medya üzerinden tanışma uygulamaları üzerinden buldukları müşterilere fahiş fiyat uygulayarak, Vatandaşlarımızla samimiyet kurarak sonrasında şantaj yaparak veSahte internet siteleri üzerinden elektronik eşya ve arsa tapusu satmak vaadiyle vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi."

Valileri, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarını, EGM Asayiş Daire Başkanlığı'nı ve operasyonları gerçekleştiren İl emniyet müdürleri ile polisleri tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Güvenlik güçlerimizle birlikte, vatandaşlarımızı dolandıran suç şebekelerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz." dedi.