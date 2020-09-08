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NATO, Türkiye-Yunanistan toplantısını erteledi
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları bugün NATO Karargahı'nda Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında yapılması planlanan toplantının 10 Eylül'e ertelendiğini açıkladı.
MSB'den alınan bilgiye göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görüşmesi sonrası bugün NATO Karargahı'nda Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" görüşüleceği toplantı planlandı.
Ancak NATO Askeri Komite Başkanlığı tarafından toplantı 10 Eylül'e ertelendi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar dün NATO Askeri Komite Başkanı Orgeneral Stuart Peach ile bir araya gelmişti. Görüşmede, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler, NATO Genel Sekreteri’nin girişimi ve diğer NATO konuları ele alınmıştı.
Etiketler: Türkiye-Yunanistan askeri heyetler natoSon Güncelleme: 8 Eylül 2020 Salı 16:27
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