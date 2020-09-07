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Bakan Akar, NATO Askeri Komite Başkanı Peach ile görüştü
[Fotoğraf: AA ]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Askeri Komite Başkanı Orgeneral Stuart Peach ile bir araya geldi. Görüşmede, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler, NATO Genel Sekreteri’nin girişimi ve diğer NATO konuları ele alındı.
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Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 7 Eylül 2020 Pazartesi 14:46
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