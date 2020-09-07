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Futbolda şike davasının 3 sanığı Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Futbolda şike kumpası davasının önemli sanıklarından eski Emniyet Müdürü İbrahim Emre ve komiser yardımcısı Ramazan Haktan Helvacı gözaltına alındı. FETÖ sanıkları Edirne'den Yunanistan'a kaçarken yakalandı.
Edirne Keşan'da güvenlik görevlileri sınır çevresindeki 3 kişiden şüphelendi.
Yapılan incelemede, bu kişilerden ikisinin Futbolda Şike Kumpası davasının sanıklarından ihraç edilen eski emniyet Müdürü İbrahim Emre ile komiser yardımcısı Ramazan Haktan Helvacı olduğu belirlendi.
Yanlarındaki Muhammet Emre'ninde FETÖ kapsamında iki davadan arandığı ortaya çıktı.
Gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Futbolda şike kumpası davasında 4'ü tutuklu 107 sanık yargılanıyor.
Etiketler: fetö Futbolda Şike DavasıSon Güncelleme: 7 Eylül 2020 Pazartesi 14:26
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