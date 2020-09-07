Edirne Keşan'da güvenlik görevlileri sınır çevresindeki 3 kişiden şüphelendi.

Yapılan incelemede, bu kişilerden ikisinin Futbolda Şike Kumpası davasının sanıklarından ihraç edilen eski emniyet Müdürü İbrahim Emre ile komiser yardımcısı Ramazan Haktan Helvacı olduğu belirlendi.

Yanlarındaki Muhammet Emre'ninde FETÖ kapsamında iki davadan arandığı ortaya çıktı.

Gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Futbolda şike kumpası davasında 4'ü tutuklu 107 sanık yargılanıyor.