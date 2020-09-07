Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Sigorta Tanıtım Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Türkiye Sigorta istikrarlı büyüme adına önemli bir misyon üstlenecek"

15 milyon müşteriye hizmet veren ülkemizin en büyük sigorta ve emeklilik şirketini tesis ediyoruz. Atılan bu adımın sadece sigortalıcılık sektörüne değil finans piyasasına ve reel ekonomiye de önemli katkıları olacaktır. Birbirini tamamlayan kamu sermayeli 6 köklü kurumumuzun faaliyetlerinin tek çatı altında toplanması, bu şirketlerin verimliliğini artıracak, maliyetleri düşürecek, sektöre yeni bir dinamizm kazandıracaktır. Türkiye Sigorta'nın, sigorta sektörümüzü küresel rekabette zirveye taşımasını ümit ediyorum. Türkiye Sigorta istikrarlı büyüme adına önemli bir misyon üstlenecektir.

"Türkiye diğer ülkelerden ayrılmıştır"

Çin'de başlayan COVID-19 insanlığın karşılaştığı en ciddi sağlık krizlerinden bir tanesi. Gelişmiş ülkeler dahi bir çok devlet bu salgına hazırlıksız yakalandı. Maddi zenginlik olarak bizden katbekat zengin olan devletler birçok alanda sıkıntı ile karşılaştılar. Sağlık sigortası olmayanların ölüme terkedildiği bir tabloya tanık olduk. COVID-19 sonuçları iibarıyla hayatın her alanını derinden sarsmıştır. Dünya artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı yeni bir döneme girmiştir. 2020 yılı ilk yarısında küresel ölçekte büyük üretim kayıpları ve işsizlikte artış olmuştur. İlk çeyrekte yüzde 4,4 büyüyen Türkiye ikinci çeyrekte yüzde 9,9'luk küçülmeyle diğer ülkelerden ayrılmıştır.

"Salgından hasarsız çıkmak mümkün değil"

Tüm dünyayı kasıp kavuran böyle bir salgından hasarsız çıkmak mümkün değildir. Biz diğer ülkelere göre bu etkiyi asgari düzeyde tutmayı başardık. Tüm dünyada yatırımların durma noktasına geldiği dönemde biz yatırımlarımıza hız verdik. Ekonomimizi yeniden rayına oturttuk. Ağustos ayına ilişkin göstergeler yakalanan ivmenin sürdüğüne işaret ediyor. Son dönemde sağladığımız finansmana erişim sayesinde otomotiv ve konut satışlarında rekor kırdık.

"Türkiye'nin bileğini bükemeyenler her zaman ekonomiye sarıldılar"

Tarih boyunca ülkemizin bileğini diplomaside, savunmada, askeri alanda bükemeyenler silah olarak her zaman ekonomiye sarılmışlardır. Türk ekonomisinin yeterince güçlü olmadığı dönemlerde netice almışlardır. Bu hamlelerin en önemli araçları, kur, faiz, enflasyon olmuştur. Ekonomimiz yıllarca patinaj yapmıştır. Türkiye'nin kalkınma yarışına beraber başladığı ülkeler mesafe alırken ülkemiz gerçek potansiyelini bir türlü kullanamamıştır.

"IMF'ye borcu biz ödedik"

IMF'ye olan 23,5 milyar dolarlık borcumuzu ödeyerek ülkemize ekonomik bağımsızlığını yeniden biz kazandırdık. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ekonomide yeni bir döneme girdik. Ülkemizin hak ve menfaatlerini korkusuzca savunabiliyorsak son yıllarda aldığımız güçlü ekonomik kararlardandır. Biz IMF kapısını çalan bir iktidar olmayacağız ama IMF bizim kapımızı çaldı, borç istedi. Türkiye'yi kur-faiz-enflasyon üzerinden sıkıştırma gayretlerini boşa çıkarmaya devam edeceğiz. Milletimizin rızkını, Türkiye'nin kaynaklarını, krizden ve kaostan beslenen çevrelere yedirmemekte kararlıyız. IMF ile kapalı kapılar ardında pazarlığa tutuşanların, bir daha Türkiye'yi eski günlerine geri döndürmesine asla izin vermeyeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin kaynaklarını krizden ve kaostan beslenen çevrelere yedirmemekte kararlıyız. Türkiye'yi kur, faiz, enflasyon üzerinden sıkıştırma gayretlerini boşa çıkarmayı sürdüreceğiz.https://t.co/LgycNpthXn pic.twitter.com/WmdVL7qHO4 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 7, 2020

"Düğünlerden vazgeçin, nikahla bu dönemi atlatalım"

Milletimizi TMM olarak sloganlaştırdığımız temizlik, maske ve mesafeye uymaya davet ediyorum. Vazgeçin bu dönemde düğünlerden, yemekli merasimlerden. Nikah törenleriyle bu işleri bitirmek suretiyle bu dönemi atlatalım.