İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın'ın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Hüseyin Aksoy ve Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na tebrik mesajı gönderdi.