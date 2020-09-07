Haber Giriş: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın'ın kurtuluş yıl dönümünü kutladı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'ın kurtuluş yıl dönümünü kutladı.
İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın'ın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Hüseyin Aksoy ve Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na tebrik mesajı gönderdi.
Etiketler: cumhurbaşkanı erdoğan aydın aydının kurtuluşuSon Güncelleme: 7 Eylül 2020 Pazartesi 11:46
Son Haberler
- 11:51
- 11:39
- 11:24
- 11:27
- 11:09
Sıradaki Haber
Turuncu Kategori'de aranan terörist etkisiz hale getirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz