Bakan Varank İstanbul'da Formula 1 pistine çıkarak dünya ralli kros yarışlarında kullanılan yerli ve milli ralli otomobilinin direksiyonuna geçti. Varank’ın co-pilotluğunu Avitas Genel Koordnatörü Halid Avdagiç yaptı.

Varank 5,3 kilometrelik pistte ilk turu başarıyla tamamladı, ikinci turda ise tehlike atlattı. Son viraja girdiğinde sert fren yapan Varank'ın aracı kontrolden çıkarak pistin dışına savruldu.

Bakan Varank, kendisine geçmiş olsun diyen gazetecilere "Ufak bir spin attık. Frene çok bastığım için boşalmış. Onun için bir sıkıntı yaşadık ama zor bir iş bu. Herkes işini yapması lazım. İnşallah omzum ağrımaz ama gece." dedi.

"Rallikros yarışmaları yapılacak"

Turun sonunda kullandığı araca ilişkin bilgi veren Bakan Varank, "Bu araç 'Rallikros' yarışlarının resmi aracı ve bir Türk markası Avitaş tarafından Türkiye’de üretiliyor. Dünyadaki tüm ralli cross yarışmalarında bu araç kullanılıyor. Bir Türk şirketi tarafından üretilmesi, tüm dünyada rallikros yarışlarında kullanılıyor olması gurur verici. Önümüzdeki dönemde bu araçların 1000 beygir gücünde elektrikli versiyonlarını firmamız tasarımını yapıyor. Eğer kabul görürse onların 1000 beygir gücündeki elektrikli araçlarıyla rallikros yarışmaları yapılacak." ifadelerini kullandı.

İstanbul Üniversitesi birinci oldu

TEKNOFEST kapsamında düzenlenen "16. TÜBİTAK Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları"nın 4-5 Eylül'de Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleştirilen birinci ve ikinci final yarışlarının ardından etkinliğin son gününde İstanbul Park'ta özel yarış da düzenlendi.

Bakan Varank’ın start vermesiyle başlayan yarışta; İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Milat 1453 takımı birinci, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi SUBU TETRA takımı ikinci, Yıldız Teknik Üniversitesi AESK Elektromobil takımı üçüncü oldu.

Ödülleri Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek

Yarışın ardından gerçekleştirilen ödül töreninde, özel yarışta dereceye giren takımlar ödüllerini Bakan Varank'ın elinden aldı. Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleştirilen birinci ve ikinci final yarışlarında dereceye girenler ise ödüllerini Gaziantep'te gerçekleştirilecek törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alacak.

Bundan sonra yarışlar İstanbul Park'ta

Varank, ödül töreninde yaptığı konuşmada İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç ile görüştüğünü ifade ederek “Bundan sonra TÜBİTAK Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları, İstanbul Park’ta gerçekleştirilecek. Onların şöyle bir talebi var. Gençlerimiz her yıl araçlarının üstüne performans eklemeleri lazım. Bundan sonra daha iyi çalışmamız gerekiyor.” dedi.

Bakan Varank ve Vali Yerlikaya pistte

Ödül töreni bittikten sonra Bakan Varank, tüm kategorilerde birinci olan pilotları, Avitas Motorsports tarafından Türkiye’de yerli ve milli imkanlarla üretilen ralli araçlarını kullanmaya davet etti.

Varank, Türkiye’nin ilk yerli otomobili olan 1968 model kırmızı bir Anadol A1 ile piste çıktı. Modifiye edilmiş Anadol’u kullanan Bakan Varank ikinci olurken yeni nesil bir otomobille piste çıkan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya damalı bayrağı ilk gören isim oldu.

Program süresince İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, İstanbul Ticaret Odası Başkanıı, Avitas Genel Müdürü Şekib Avdagiç, Intercity Yönetim kurulu Başkanı Vural Ak ile Avitas Genel Koordinatörü Halid Avdagiç Bakan Varank’a eşlik etti.