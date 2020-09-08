Terörle mücadele yurti çinde ve sınır ötesinde kararlılıkla sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre PKK'lı teröristlerin saldırı girişimi bir kez daha önlendi.

Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla hareketlilik tespit edildi. Düzenlenen hava harekatıyla eylem hazırlığında olduğu belirlenen 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 4 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi" denildi.